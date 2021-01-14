В интернете найдено письмо Тесака с признанием в убийствах

В соцсетях опубликовано письмо, которое мог написать Максим Марцинкевич Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В социальных сетях появилось фотография записки, которую якобы написал националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак. Автор письма признается в серии убийств по национальному признаку и просит адресатов бежать из страны.

«В деле Тесака всплыла еще одна записка, которую он написал незадолго до гибели. В ней он рассказывает, как не смог „продержаться“ против давления следствия и сдал своих соратников», — сообщает Baza. Автор письма говорит, что его «сломали на 100%», поэтому ему пришлось все рассказать правоохранителям, а также, что «всем [соратникам] надо бежать из страны». Официальных подтверждений, что письмо написано Марцинкевичем, нет.

При этом адвокат адвокат семьи Тесака Алексей Михальчик рассказал в беседе с «Пятым каналом», что записка вызывает сомнения по части оригинальности. «Почерк похож на его. Но я не эксперт-почерковед. У меня смешанные чувства в отношении оригинальности. Так как до нового года Федеральная служба безопасности и СК задержали людей, якобы связанных с делом Тесака. И у меня вопрос. Если эта записка попала в сентябре в руки друзей Тесака, почему все эти люди были задержаны и никто никуда не убежал», — заявил он, не исключив, что появление записки может быть провокацией. Кроме того, говорит Михальчик, в уголовном деле ее нет.

Адвокат Марчинкевича Иван Сидоров заявил, что она «похожа на подлинную», но раньше он ее не видел. При этом, как отмечает телеканал ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко говорила, что Тесак раскаялся в своих взглядах и осудил свои поступки, рассказав следствию «не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен».

Максим Марцинкевич в 2017 году был приговорен к десяти годам лишения свободы. Суд признал Тесака и его соратников виновными в возбуждении ненависти по национальному признаку, разбоях, грабежах и причинении тяжкого вреда здоровью. 16 сентября этого года тело Марцинкевича было найдено в челябинском СИЗО-3. По версии следствия, националист покончил с собой.