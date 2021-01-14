«Известия»: в 2021 году международный инвестфорум в Сочи отменят

В этом году Российский инвестиционный форум в Сочи (РИФ) проводить не будут, также, как и год назад. Об этом журналистам сообщили источник, близкий к организатору форума.
«Российский инвестиционный форум в Сочи (РИФ) в 2021 году не состоится», — пишет газета «Известия», ссылаясь на собственные источники близкие к «Росконгрессу», оператору РИФ и правительству РФ. Никакой подготовительной работы не ведется, даты не определены, уточняет издание. Целью площадки была демонстрации инвестиционных возможностей субъектов РФ. Заочно его проводить бессмысленно, ведь теряется основной смысл встреч — кулуарное общение.
РИФ в Сочи проводится с 2016 года. Его посещали 7-8 тысяч участников со всего мира. В 2020 году, из-за пандемии коронавируса форум сначала перенесли с 12—14 февраля на поздний срок, а потом и вовсе отменили.
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