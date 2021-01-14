14 января 2021

«Известия»: в 2021 году международный инвестфорум в Сочи отменят

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Российский инвестиционный форум в Сочи 2018. Первый день. Сочи, отражение, российский инвестиционный форум, сочи 2018
Подготовка к форуму не ведется, сообщил источник, близкий к организатору РИФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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В этом году Российский инвестиционный форум в Сочи (РИФ) проводить не будут, также, как и год назад. Об этом журналистам сообщили источник, близкий к организатору форума.

«Российский инвестиционный форум в Сочи (РИФ) в 2021 году не состоится», — пишет газета «Известия», ссылаясь на собственные источники близкие к «Росконгрессу», оператору РИФ и правительству РФ. Никакой подготовительной работы не ведется, даты не определены, уточняет издание. Целью площадки была демонстрации инвестиционных возможностей субъектов РФ. Заочно его проводить бессмысленно, ведь теряется основной смысл встреч — кулуарное общение.

РИФ в Сочи проводится с 2016 года. Его посещали 7-8 тысяч участников со всего мира. В 2020 году, из-за пандемии коронавируса форум сначала перенесли с 12—14 февраля на поздний срок, а потом и вовсе отменили.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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