Текслер отправил ревизоров в челябинский минстрой

Ревизоры проверят исполнение программы переселения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера Контрольно-счетная палата (КСП) проведет проверки по переселению граждан из аварийного фонда. Проверки продут в том числе и в министерстве строительства региона. Об этом URA.RU сообщили в КСП.

«С 18 января приступаем к контрольной проверке бюджетных средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Проверки будут проведены в минстрое, Копейске, Кыштыме и Пластовском районе», — указано в сообщении telegram-канала КСП региона.

В сообщении указано, что все мероприятия проводятся в соответствии с планом работы палаты. Между тем, по данным URA.RU, проверку инициировал Текслер. В конце года губернатор на одном из совещаний высказал замечания в адрес минстроя, а также властей Кыштыма, Копейска и Пластовского района за срыв сроков по реализации программы переселения граждан из ветхого жилья. После этого было принято решение провести проверки.

«Переселение жителей из ветхо-аварийного жилья является одним из важных направлений работы областной и муниципальной властей, — сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. — По поручению губернатора контроль над этим вопросом включен в план КСП». Результаты проверок будут переданы в правоохранительные органы.