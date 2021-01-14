14 января 2021
13 января 2021

В Кургане без воды остались колледж, детсад и бани

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
На месте коммунальной аварии работает бригада «Водного Союза» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Из-за коммунальной аварии в Кургане без воды остались колледж, детсад, банный комплекс и ряд домов. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

«Без ХВС: ул. Нагорная, 2а (Спортбаза); ул. Миронова,15 (д/сад №14 „Елочка“), 6, 14 (КГК), 20, 16, 18, 49; ул. Трактовая,4, 4а, 4б (банный комплекс), 3а, 3б», — рассказали в компании. Это связано с устранением аварии на сетях водопровода по адресу ул. Интернатовская,1.

Также без воды остались частный сектор микрорайона Увал и дома №1, 3, расположенные по ул. Интернатовская. На месте аварии работает бригада компании.

В Кургане частые коммунальные аварии связаны с плохим состоянием сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей Кургана является изношенными.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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