В Кургане без воды остались колледж, детсад и бани

Из-за коммунальной аварии в Кургане без воды остались колледж, детсад, банный комплекс и ряд домов. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».
«Без ХВС: ул. Нагорная, 2а (Спортбаза); ул. Миронова,15 (д/сад №14 „Елочка“), 6, 14 (КГК), 20, 16, 18, 49; ул. Трактовая,4, 4а, 4б (банный комплекс), 3а, 3б», — рассказали в компании. Это связано с устранением аварии на сетях водопровода по адресу ул. Интернатовская,1.
Также без воды остались частный сектор микрорайона Увал и дома №1, 3, расположенные по ул. Интернатовская. На месте аварии работает бригада компании.
В Кургане частые коммунальные аварии связаны с плохим состоянием сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей Кургана является изношенными.
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