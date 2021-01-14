Челябинский губернатор улетел в Москву

Алексей Текслер отправился в столицу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 января отправился в Москву на Гайдаровский форум. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. Кроме того, в Москве у главы региона запланированы несколько встреч.

«Алексей Текслер примет участие в ряде мероприятий Гайдаровского форума, который 14—15 января проходит в Москве», — уточнили URA.RU в пресс-службе правительства. Здесь собираются известные эксперты, представители органов власти, общественные и политические деятели, предприниматели из разных стран мира. В программе предусмотрено множество мероприятий, объединенных общей темой «Россия и мир после пандемии». Кроме того, источник URA.RU сообщил, что Текслер проведет в Москве еще несколько важных встреч.

Конец недели губернатор проведет в Челябинске, чтобы принять участие в церемонии вручения премии «Светлое прошлое». Эта церемония приурочена к Дню рождения области и является одним из официальных брендов Южного Урала. Премия — диплом и призовая статуэтка работы всемирно известного скульптора Эрнста Неизвестного — лично вручается знаменитым землякам, живущим сейчас за пределами региона за выдающиеся заслуги в разных сферах деятельности. Она состоится 17 января.