В тюменской полиции важные назначения

На новые должности назначены два полковника — Евгений Козлов и Андрей Кабанов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В Тюменской области произошли кадровые перестановки в структуре УМВД. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона. Должности замначальника полиции области и начальника ведомства в Тюмени заняли Евгений Козлов и Андрей Кабанов.

«На должность заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Тюменской области назначен полковник полиции Козлов Евгений Владимирович. На должность начальника УМВД России по городу Тюмени назначен полковник полиции Кабанов Андрей Вячеславович», — сообщает пресс-служба полиции региона. Приказы подписал начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец.

Ранее URA.RU сообщало, что в структуре правоохранительных органов вскоре освободится еще один важный пост. Об уходе с должности подчиненным объявил начальник тобольской полиции Вадим Цветков.