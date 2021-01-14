Курганский митрополит заявил, что грипп можно лечить святой водой

Митрополит Даниил рассказал, что в детстве во время болезни ему помогла крещенская вода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил рассказал, что ему в лечении гриппа помогла святая вода. Об этом 15 января сообщила пресс-служба Курганской епархии.

«Когда я был маленьким, то несколько раз болел гриппом. И когда у меня была температура высокая, ее невозможно было сбить, мама брала платочек, крещенской водой пропитывала и клала мне на голову. Я всегда засыпал, и мне становилось легче. Это инструкция всем мамам: любая болезнь уменьшается или уходит полностью, когда приходит на помощь Бог. Крещенская вода — святыня, которая исцеляет в первую очередь душу, а затем и тело», — приводит слова митрополита пресс-служба. Об этом он рассказал в интервью каналу ГТРК-Курган.

Владыка Даниил добавил, что святой водой нужно пользоваться с молитвой и чувством недостойности этого дара. Также митрополит попросил жителей региона не приходить в храмы со ржавой водой. «Мы освящаем по традиции ту воду, которую вы набрали. Если вы взяли ржавую воду, она же не станет прозрачной. Она станет благодатной, но вкус ржавчины останется. Поэтому я говорю — приходите, приносите хорошую воду», — отметил он.

Освящать крещенскую воду в регионе будут 18 и 19 января. По словам митрополита, нет разницы в какой из этих дней освящать воду.