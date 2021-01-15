Ученый: как новый штамм коронавируса влияет на переболевших

Александр Чепурнов рассказал, что иммунитет к обычному коронавирусу действует и против британского штамма Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Люди, переболевшие коронавирусом или прошедшие вакцинацию, защищены и от британского штамма вируса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«По тем данным, что сейчас имеются, вакцина обеспечивает защиту против британского штамма коронавируса», — рассказал Чепурнов. Он отметил, что те, кто перенес обычный вариант коронавируса и приобрел антитела, получили иммунитет и к новому варианту вируса.

Чепурнов подчеркнул, что британский вариант коронавируса опаснее только тем, что быстрее распространяется. «Произошедшие мутации повлияли на присоединение вируса к клетке. В связи с этим увеличилась скорость распространения вируса», — рассказал ученый.

Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» сообщил URA.RU, что британский штамм коронавируса не навредит людям, у которых сформировался иммунитет к обычному коронавирусу. «Если иммунный ответ был сильным — сохранился высокий уровень антител и устойчивая Т-клеточная защита, то новый штамм, скорее всего, никакого влияния на организм не окажет», — приводит его слова пресс-служба «Инвитро».

Поздняков подчеркнул, что у многих переболевших в течение полугода сохраняются антитела к коронавирусу. Ученым неизвестно, будет ли сохраняться иммунитет после этого срока.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что повторное заражение коронавирусной инфекцией возможно даже при большом содержании антител в организме после выздоровления. Повторное заболевание возможно, если организм ослаблен, уверен он.