Мать ребенка-инвалида судится с мэрией Кургана за квартиру

Суд разрешил курганской мэрии не давать квартиру семье с ребенком-инвалидом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане мама ребенка-инвалида судится с администрацией города за двухкомнатную квартиру. Женщина уверена, что ее семью незаконно сняли с льготной очереди. Об этом Ирина Менщикова рассказала URA.RU.

Однокомнатную квартиру семья недавно получила по программе переселения граждан из аварийного жилья. При этом с льготной очереди, как семью с ребенком-инвалидом, их сняли. «Когда только мы получили документы, я везде обращалась. Как семье с ребенком-инвалидом, по закону положена дополнительная комната. Но это не учли, а с очереди сняли», — рассказала Менщикова.

Первые суды семья выиграла. По постановлению администрации (имеется в распор. ред.) Менщиковых вернули в очередь на жилье. «Но через месяц опять сняли, и семья снова пошла в суды. Почему нельзя было учесть нахождение в льготной очереди, как семье с инвалидом, и не обеспечить ребенка дополнительной отдельной комнатой. Это право предусмотрено законом», — считает юрист, которому известно о разбирательстве.

После повторного обращения Курганский горсуд постановил вернуть Менщиковых в льготную очередь. Юристы мэрии обжаловали решение. Разбирательства дошли до Челябинского кассационного суда, который вернул материалы на новое рассмотрение. Оно прошло в Курганском облсуде накануне. «Менщикова была исключена из списка граждан с детьми-инвалидами на получение жилья. Считаем, что с очереди она исключена обоснованно», — сказала юрист мэрии в суде, объясняя позицию администрации.

Суд в итоге вынес решение не в пользу Менщиковых. «Мы снова будет обжаловать решение», — пояснила мама ребенка-инвалида. В мэрию Кургана направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.