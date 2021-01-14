Проект ПАТ вокруг Кольцово отправляют на доработку не первый раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на возмущение екатеринбургской гильдии застройщиков, министров и глав нескольких городов-спутников Екатеринбурга. Он отклонил новый проект приаэродромной территории (ПАТ) вокруг аэропорта Кольцово, споры из-за которого ведутся больше года. Как сообщил источник URA.RU в региональном правительстве, такое решение было принято Куйвашевым 14 января.

«Губернатор подписал отрицательное заключение на проект ПАТ Кольцово. Уведомление направлено в уральское управление Росавиации», — поделился инсайдер. Документ, подтверждающий это, имеется в распоряжении редакции. Пресс-секретарь главы региона Анна Шкерина обещала предоставить уточнение по теме позднее.

Закон обязывает российские аэропорты разработать приаэродромные территории радиусом в 30 километров и установить в них семь подзон в зависимости от близости к взлетно-посадочной полосе. Первая — самая жесткая, там нельзя строить ничего, кроме объектов для обеспечения воздушного движения, а в седьмой можно строить все, кроме жилья.

Именно седьмая подзона вызвала наибольшие споры среди девелоперов и чиновников. По их опасениям, она настолько велика, что ограничит застройку не только окраины Екатеринбурга (Академический, Солнечный, Новокольцовский, Университетский и т. д.), но и центра (вплоть до улицы Малышева). «Также ПАТ серьезно повлияет на промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Поэтому на закрытых совещаниях в январе против документа выступили не только бизнесмены, но и профильные министры, а также мэры близлежащих городов», — поделился источник, знакомый с ситуацией.

Проект ПАТ Кольцово будет отправлен на доработку во второй раз. Впервые его отклонили в 2019 году. «В 2020-м совещания по документу проводились практически в ежедневном режиме», — описал ситуацию собеседник агентства в резиденции губернатора.