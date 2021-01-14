В Тюмени заболеваемость коронавирусом достигла максимума

Заболеваемость коронавирусом в регионе вновь начала расти после новогодних праздников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области суточная заболеваемость коронавирусом превысила показатели последних трех недель. Об этом говорят данные федерального оперативного штаба.

«Тюменская область — 166 [выявленных случаев за последние сутки]», — такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России. Это самое высокое значение, которое в регионе наблюдалось за последние три недели.

Пополнилась и статистика по погибшим. За сутки в Тюменской области ушли из жизни три человека. Общее число жертв коронавируса достигло 226 человек. Заболевших за все время пандемии — 25 735.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти приняли решение о продлении в регионе карантинных мероприятий, причем сразу на полтора месяца. Ограничения продлятся до 28 февраля.