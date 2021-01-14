Соратник челябинского экс-губернатора лишил его 30 млн рублей

Семейный бизнес Михаила Юревича остался без 30 млн рублей из-за беглого менеджера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича

Суд отказался вернуть 30 млн рублей залога, внесенного принадлежащим семье экс-губернатора Михаила Юревича АО «Макфа» за Андрея Чуркина, экс-директора московского филиала компании. Топ-менеджер, проходящий в числе прочих соратников Юревича по делу о взятках, скрылся от следствия.

«Чуркин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. 22 марта 2018 года в качестве меры пресечения ему избран залог в размере 30 млн. рублей, внесенный АО „Макфа“. В настоящее время обвиняемый находится в розыске», — пояснили URA.RU в областном суде. На предприятии отказались от комментариев.

Ранее «Макфа» ходатайствовала о возврате залога в Центральном районном суде Челябинска. После отказа последовала апелляция. «Мера пресечения в виде залога не отменялась и не изменялась. Ходатайство подлежит рассмотрению следователем, так как уголовное дело сейчас находится у него в производстве», — пояснили в облсуде позицию коллег из нижестоящей инстанции.

По версии следствия, преступная группа получила взятки на сумму более чем в 3 млрд рублей. Сейчас в суд переданы материалы в отношении депутата Госдумы челябинца Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргариты Бутаковой, обвиняемых по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Белоусов заявил URA.RU о своей полной невиновности, иных комментариев представители обвиняемых не дают.

Юревич и Чуркин объявлены в федеральный розыск. По имеющейся информации, экс-губернатор пребывает за пределами РФ. О предполагаемом местонахождении Чуркина ничего не известно.