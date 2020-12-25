Соратников челябинского экс-губернатора будут судить в Москве

В Московском городском суде стартует процесс по уголовному делу соратников Михаила Юревича Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

В Московском городском суде стартует процесс по уголовному делу депутата Госдумы, челябинца Вадима Белоусова, и его тещи Маргариты Бутаковой. Как указано в базе данных суда, первое заседание состоится 29 декабря. Белоусов и Бутакова, давние соратники экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняются в получении взятки.

«Назначено предварительное слушание на 29 декабря в 11:00», — указано в базе данных Мосгорсуда. Дело будет вести судья Андрей Гуров. На предварительном заседании стороны обмениваются мнениями и заявляют ходатайства, после чего назначается первое слушание.

Материалы уголовного дела были направлены челябинским областным судом на рассмотрение в Москву, так как преступление, по версии силовиков, было совершено именно там. Представители обвиняемых отказываются комментировать ход процесса.

По данным следствия, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главный бухгалтер челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку в размере более 3 млрд рублей. Деньги они приняли за общее покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство дорог региона. Сообщникам вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

С Белоусова снята депутатская неприкосновенность для проведения расследования. Юревич объявлен в международный розыск и сейчас, предположительно, находится в Лондоне. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.