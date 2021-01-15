Пользователи соцсетей считают, что денег на выплаты у США может не оказаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пользователи социальных сетей удивились, как избранный президент США Джо Байден будет выплачивать американцам по 1400 долларов. Соответствующие реакции они опубликовали в своих twitter-аккаунтах.

Байден предложил выдать американцам по 1,4 тысячи долларов в рамках поддержки в пандемию коронавируса. Ранее правительство США уже выплатило 600 долларов каждому налогоплательщику. Пользователи соцсетей не разделили энтузиазма избранного президента.

Некоторые пользователи в шутку назвали политика русофобом, намекая на то, что он принимает решения не на благо американцев, а против россиян.

Фото: Twitter

Некоторые иронично замечают, что денег на такие выплаты у США может не оказаться.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Другие вспомнили государственный долг США, который, на их взгляд, не позволит назначить выплаты.

Фото: Twitter

Есть те, кто завидует выплатам в США и жалуется на проблемы в РФ.

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает, что республиканцы в США могут свергнуть Байдена. Это возможно после выборов 2022 года, уверен чиновник.