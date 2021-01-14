Пушков раскрыл, когда и как республиканцы свергнут Байдена

Вопрос об импичменте Джо Байдену могут поднять в случае сокращения разрыва между демократами и республиканцами в Конгрессе Фото: Patrick Semansky, AP/TASS

Республиканская партия готовится инициировать импичмент избранному президенту США, демократу Джо Байдену. Это станет возможным, если республиканцев в палате представителей станет больше после выборов 2022 года, считает сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдена за коррупцию», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его словам, сейчас у республиканской партии нет большинства в нижней палате Конгресса США, поэтому осуществить эту процедуру пока невозможно.

Однако если после выборов 2022 года разрыв с демократами сократится, они смогут инициировать импичмент новому главе государства. Как уточнил сенатор, на данный момент республиканцев от демократов отделяет всего 5 мест.

Ранее член палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин заявила, что намерена поднять вопрос об импичменте демократу Джо Байдену на следующий день после его вступления в должность президента. Она обвинила Байдена в коррупции, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее палата представителей вынесла импичмент действующему президенту США Дональду Трампу за подстрекательство к мятежу, передает агентство Nation News.