Президент Финляндии предложил США вообразить потерю пяти штатов

Президент Финляндии Александр Стубб использовал Украину в качестве примера, чтобы предложить американской аудитории представить возможную потерю Флориды и еще пяти штатов. Таким образом, он провел аналогию между территориальными уступками, предложенными США Киеву к текущем конфликте.
«Для американской аудитории лучший способ это объяснить — представить, что Россия сейчас требует у Украины такую часть территории, как если бы вы отдали Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину, даже Вирджинию, а потом приблизились к Мэриленду», — заявил Стубб. Его слова приводит телеканал NBC News.
Ранее, во время визита в Штаты, Стубб выразил надежду на достижение урегулирования конфликта в обозримой перспективе. По его словам, если рассматривать ситуацию с позитивной стороны, то страны выход в 1944 году. Он убежден, что они смогут найти его и в 2025 году. Позднее финский президент отметил, что события 1944 года существенно отличались от текущих, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».
Президент США Дональд Трамп 19 августа сообщил, что лидеры стран-членов Евросоюза, которые присутствовали в Белом доме на недавних переговорах с президентом Владимиром Зеленским, с пониманием отнеслись к вопросу о возможных территориальных уступках со стороны Киева. Однако сам украинский президент воздержался от прямого ответа на аналогичный вопрос.
