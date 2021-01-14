В Челябинской области массово и бесплатно протестируют на COVID

Для 216 из почти 8 тысяч жителей Челябинска и Магнитогорска, сдавших в каникулы, тесты оказались положительными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В 14 городах Челябинской области 16 и 17 декабря пройдет бесплатное тестирование на коронавирус. Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Текслер, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Тестирование жителей пройдет в Пласте, Кыштыме, Коркино, Каслях, Троицке, Сатке, Аше, Чебаркуле, Кусе, Южноуральске, Магнитогорске, Челябинске, Златоусте и Миассе. Медицинские бригады будут принимать желающих в торговых комплексах этих городов», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

16 января, в субботу, сдать анализы можно будет в 18 точках:

Аша: ТК «ДНС» с 11:00 до 14:00

Златоуст: ТК «Тарелка» с 11:00 до 15:00

Карталы: ТК «Фрегат» 11:00 до 13:00

Копейск: ТК «Слава» с 10:00 до 13:00

Кыштым: ТК «Квартал» с 9:00 до 11:00

Магнитогорск: ТК «Континент» с 10:00 до 12:00; ТК «Гостиный двор» с 10:00 до 12:00; ТК «Радуга вкуса» с 10:00 до 12:00.

Миасс: ТК «Слон» с 12:00 до 15:00

Пласт: ТК «Раздолье» с 10:00 до 14:00

Сатка: ТК «Факел» с 11:00 до 12:00

Челябинск: ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00; ТК «Космос» с 14:00 до 17:00; ТК «Горки» с 14:00 до 17:00; ТК «Куба» с 14:00 до 17:00; ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00; ТК «Кольцо» с 10:00 до 14:00.

Южноуральск: ТК «Южный» с 10:00 до 12:00.

17 января, в воскресенье, тест примут в 15 точках:

Златоуст: ТК «Тарелка» с 11:00 до 15:00

Карталы: ТК «Магнит» с 11:00 до 13:00

Копейск: ТК «Слава» с 10:00 до 13:00

Кыштым: ТК «Квартал» с 9:00 до 11:00

Магнитогорск: ТК «Гостиный двор» с 10:00 до 12:00

Миасс: ТК «Слон» с 12:00 до 15:00

Пласт: ТК «Раздолье» с 10:00 до 14:00

Сатка: ТК «Факел» с 11:00 до 12:00

Челябинск: ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00; ТК «Фокус» с 14:00 до 17:00; ТК «Горки» с 14:00 до 17:00; ТК «Куба» с 14:00 до 17:00; ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00; ТК «Кольцо» с 10:00 до 14:00.

Южноуральск: ТК «Южный» с 10:00 до 12:00

К 15 января в Челябинской области зафиксировано 295 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 293, днем ранее 292). На фоне небольшого роста числа инфицированных упало число смертей заболевших — с рекордных для пандемии 17 случаев в сутки до 15-ти.