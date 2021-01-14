В Челябинской области массово и бесплатно протестируют на COVID

В 14 городах Челябинской области 16 и 17 декабря пройдет бесплатное тестирование на коронавирус. Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Текслер, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.
«Тестирование жителей пройдет в Пласте, Кыштыме, Коркино, Каслях, Троицке, Сатке, Аше, Чебаркуле, Кусе, Южноуральске, Магнитогорске, Челябинске, Златоусте и Миассе. Медицинские бригады будут принимать желающих в торговых комплексах этих городов», — пояснили URA.RU в пресс-службе.
16 января, в субботу, сдать анализы можно будет в 18 точках:
- Аша: ТК «ДНС» с 11:00 до 14:00
- Златоуст: ТК «Тарелка» с 11:00 до 15:00
- Карталы: ТК «Фрегат» 11:00 до 13:00
- Копейск: ТК «Слава» с 10:00 до 13:00
- Кыштым: ТК «Квартал» с 9:00 до 11:00
- Магнитогорск: ТК «Континент» с 10:00 до 12:00; ТК «Гостиный двор» с 10:00 до 12:00; ТК «Радуга вкуса» с 10:00 до 12:00.
- Миасс: ТК «Слон» с 12:00 до 15:00
- Пласт: ТК «Раздолье» с 10:00 до 14:00
- Сатка: ТК «Факел» с 11:00 до 12:00
- Челябинск: ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00; ТК «Космос» с 14:00 до 17:00; ТК «Горки» с 14:00 до 17:00; ТК «Куба» с 14:00 до 17:00; ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00; ТК «Кольцо» с 10:00 до 14:00.
- Южноуральск: ТК «Южный» с 10:00 до 12:00.
17 января, в воскресенье, тест примут в 15 точках:
- Златоуст: ТК «Тарелка» с 11:00 до 15:00
- Карталы: ТК «Магнит» с 11:00 до 13:00
- Копейск: ТК «Слава» с 10:00 до 13:00
- Кыштым: ТК «Квартал» с 9:00 до 11:00
- Магнитогорск: ТК «Гостиный двор» с 10:00 до 12:00
- Миасс: ТК «Слон» с 12:00 до 15:00
- Пласт: ТК «Раздолье» с 10:00 до 14:00
- Сатка: ТК «Факел» с 11:00 до 12:00
- Челябинск: ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00; ТК «Фокус» с 14:00 до 17:00; ТК «Горки» с 14:00 до 17:00; ТК «Куба» с 14:00 до 17:00; ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00; ТК «Кольцо» с 10:00 до 14:00.
- Южноуральск: ТК «Южный» с 10:00 до 12:00
К 15 января в Челябинской области зафиксировано 295 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 293, днем ранее 292). На фоне небольшого роста числа инфицированных упало число смертей заболевших — с рекордных для пандемии 17 случаев в сутки до 15-ти.