14 января 2021

В Челябинской области массово и бесплатно протестируют на COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Тест на коронавирус у журналистов контактных с условно зараженным. Челябинск, медсестра, медик, эпидемия, тест на covid19, тест на коронавирус, верина ульяна
Для 216 из почти 8 тысяч жителей Челябинска и Магнитогорска, сдавших в каникулы, тесты оказались положительными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В 14 городах Челябинской области 16 и 17 декабря пройдет бесплатное тестирование на коронавирус. Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Текслер, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Тестирование жителей пройдет в Пласте, Кыштыме, Коркино, Каслях, Троицке, Сатке, Аше, Чебаркуле, Кусе, Южноуральске, Магнитогорске, Челябинске, Златоусте и Миассе. Медицинские бригады будут принимать желающих в торговых комплексах этих городов», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

16 января, в субботу, сдать анализы можно будет в 18 точках:

  • Аша: ТК «ДНС» с 11:00 до 14:00
  • Златоуст: ТК «Тарелка» с 11:00 до 15:00
  • Карталы: ТК «Фрегат» 11:00 до 13:00
  • Копейск: ТК «Слава» с 10:00 до 13:00
  • Кыштым: ТК «Квартал» с 9:00 до 11:00
  • Магнитогорск: ТК «Континент» с 10:00 до 12:00; ТК «Гостиный двор» с 10:00 до 12:00; ТК «Радуга вкуса» с 10:00 до 12:00.
  • Миасс: ТК «Слон» с 12:00 до 15:00
  • Пласт: ТК «Раздолье» с 10:00 до 14:00
  • Сатка: ТК «Факел» с 11:00 до 12:00
  • Челябинск: ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00; ТК «Космос» с 14:00 до 17:00; ТК «Горки» с 14:00 до 17:00; ТК «Куба» с 14:00 до 17:00; ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00; ТК «Кольцо» с 10:00 до 14:00.
  • Южноуральск: ТК «Южный» с 10:00 до 12:00.

17 января, в воскресенье, тест примут в 15 точках:

  • Златоуст: ТК «Тарелка» с 11:00 до 15:00
  • Карталы: ТК «Магнит» с 11:00 до 13:00
  • Копейск: ТК «Слава» с 10:00 до 13:00
  • Кыштым: ТК «Квартал» с 9:00 до 11:00
  • Магнитогорск: ТК «Гостиный двор» с 10:00 до 12:00
  • Миасс: ТК «Слон» с 12:00 до 15:00
  • Пласт: ТК «Раздолье» с 10:00 до 14:00
  • Сатка: ТК «Факел» с 11:00 до 12:00
  • Челябинск: ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00; ТК «Фокус» с 14:00 до 17:00; ТК «Горки» с 14:00 до 17:00; ТК «Куба» с 14:00 до 17:00; ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00; ТК «Кольцо» с 10:00 до 14:00.
  • Южноуральск: ТК «Южный» с 10:00 до 12:00

К 15 января в Челябинской области зафиксировано 295 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 293, днем ранее 292). На фоне небольшого роста числа инфицированных упало число смертей заболевших — с рекордных для пандемии 17 случаев в сутки до 15-ти.

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