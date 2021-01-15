Минтруд РФ предложил повысить выплаты для части россиян

Минтруд РФ предложил повысить ежемесячные выплаты на размер инфляции ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы и другим категориям. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале правовых актов.
«Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы», — говорится в перечне постановления. Также выплаты увеличатся для тех, кто пострадал от радиации, инвалидов, беременных, военнослужащих и других.
Также Минтруд РФ предложил проиндексировать социальные выплаты, компенсации и пособия россиян на 4,9%. С 1 февраля коэффициент индексации повышен до значения 1,049.
Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект предлагающий назначить выплаты семьям медработников. Они будут назначаться для тех семей, врачи в которых пострадали от борьбы с коронавирусом.
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