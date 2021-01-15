Минтруд РФ предложил повысить выплаты для части россиян

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Комитет областной думы по бюджету. Курган, депутат, чиновник, бумаги, документы, заседание депутатов
Минтруд РФ предложил проиндексировать социальные выплаты, пособия и компенсации россиян на 4,9% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минтруд РФ предложил повысить ежемесячные выплаты на размер инфляции ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы и другим категориям. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале правовых актов.

«Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы», — говорится в перечне постановления. Также выплаты увеличатся для тех, кто пострадал от радиации, инвалидов, беременных, военнослужащих и других.

Также Минтруд РФ предложил проиндексировать социальные выплаты, компенсации и пособия россиян на 4,9%. С 1 февраля коэффициент индексации повышен до значения 1,049.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект предлагающий назначить выплаты семьям медработников. Они будут назначаться для тех семей, врачи в которых пострадали от борьбы с коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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