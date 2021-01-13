В России предложили выплачивать пенсию новой категории граждан

Семьям погибших от COVID медиков предлагают платить пенсии по потере кормильца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Госдуму РФ внесли законопроект, предлагающий выплачивать пенсии семьям медработников, погибших от коронавируса. Об инициативе заявил лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Конечно, мы прежде всего имели в виду наших героических медиков, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией и жертвуют своим здоровьем и даже жизнью ради здоровья и жизни других. Сегодня семьи медработников, погибших на своем боевом посту, получают единовременное пособие, но мы считаем это недостаточным», — приводит пресс-служба партии заявление своего лидера. Миронов подчеркнул, что право на пенсии по случаю потери кормильца должны получать семьи работников здравоохранения, погибших во время трудовой деятельности или от последствий COVID-19, приобретенного во время работы.

Парламентарий считает, что смертность от коронавируса среди врачей и медперсонала в России занижена. «Разные инстанции называют разные цифры, порой опровергая сами себя. По информации Минздрава, за декабрь признаны умершими от новой коронавирусной инфекции 395 медиков. Согласно данным, которые собирают сами медработники, число погибших почти вдвое больше», — добавил Миронов.

Ранее справедливоросс заявил, что в России необходимо отменить накопительные пенсии и вернуть прямую выплату пенсий из бюджета. А ЛДПР предлагает предусмотреть возможность индексировать страховые и социальные пенсии чаще одного раза в год. Однако экономисты назвали эти инициативы популистскими, отметив, что депутаты предлагают их исключительно в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году.