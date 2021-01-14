Свердловский губернатор предложил отказаться от купания в проруби

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям региона отказаться от купания в проруби в Крещение из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«В этом году уральцам лучше воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей», — отметил губернатор. В то же время он подчеркнул, что не планирует вводить никаких запретов. «Все традиционные меры безопасности — дежурство спасателей, медиков, пункты обогрева и так далее — безусловно, будут обеспечены», — пообещал глава региона.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО в связи с пандемией ввели ограничения на период Крещения. В храме Ноябрьска размещена специальная разметка для соблюдения дистанции, священнослужители используют одноразовые кисточки для Таинства миропомазания.
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