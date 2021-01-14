14 января 2021

Свердловский губернатор предложил отказаться от купания в проруби

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночные купания в иордани на Верх-Исетском пруду. Екатеринбург, крестится, крещение господне
За безопасностью будут следить спасатели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям региона отказаться от купания в проруби в Крещение из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«В этом году уральцам лучше воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей», — отметил губернатор. В то же время он подчеркнул, что не планирует вводить никаких запретов. «Все традиционные меры безопасности — дежурство спасателей, медиков, пункты обогрева и так далее — безусловно, будут обеспечены», — пообещал глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО в связи с пандемией ввели ограничения на период Крещения. В храме Ноябрьска размещена специальная разметка для соблюдения дистанции, священнослужители используют одноразовые кисточки для Таинства миропомазания.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...