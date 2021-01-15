В США задумались об отмене санкций против газового проекта России

Советник избранного президента США Джозефа Байдена по внешней политике Николас Бернс предложил приостановить санкции против «Северного потока — 2». При этом европейские страны должны остановить строительство российского стратегического проекта, считает Бернс. Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете Handelsblatt.
«Европейцы должны приостановить строительство „Северного потока — 2“, а американцы — действие санкций», — приводит ТАСС перевод слов Бернса. Соратник Байдена объяснил, что отмена санкций позволит урегулировать разногласия между США и Европой по этому вопросу. Он считает, что подобное решение позволит Вашингтону в спокойной обстановке говорить с правительствами Германии и других европейский стран.
«Северный поток — 2» планируется построить через Россию в Германию. Газопровод будет протяженностью 1 234 километра. Против строительства российского стратегического проекта выступает некоторые европейские страны и США. Несмотря на это, ФРГ выдала разрешение на строительство газопровода в своей исключительной экономической зоне в период с января по май 2021 года, пишет агентство Nation News. Оператор проекта Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство проекта в июне.
Подписывайтесь на URA.RU в