В США задумались об отмене санкций против газового проекта России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
США должны приостановить санкции против Nord Stream 2, а Европа — приостановить строительство проекта, считает Николас Бернс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Советник избранного президента США Джозефа Байдена по внешней политике Николас Бернс предложил приостановить санкции против «Северного потока — 2». При этом европейские страны должны остановить строительство российского стратегического проекта, считает Бернс. Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете Handelsblatt.

«Европейцы должны приостановить строительство „Северного потока — 2“, а американцы — действие санкций», — приводит ТАСС перевод слов Бернса. Соратник Байдена объяснил, что отмена санкций позволит урегулировать разногласия между США и Европой по этому вопросу. Он считает, что подобное решение позволит Вашингтону в спокойной обстановке говорить с правительствами Германии и других европейский стран.

«Северный поток — 2» планируется построить через Россию в Германию. Газопровод будет протяженностью 1 234 километра. Против строительства российского стратегического проекта выступает некоторые европейские страны и США. Несмотря на это, ФРГ выдала разрешение на строительство газопровода в своей исключительной экономической зоне в период с января по май 2021 года, пишет агентство Nation News. Оператор проекта Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство проекта в июне.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...