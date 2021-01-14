14 января 2021

Bloomberg узнал срок окончания строительства «Северного потока-2»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
«Северный поток — 2» планируют достроить в июне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оператор проекта Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» в июне. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Nord Stream 2 AG планирует завершить основные строительные работы на одной из двух веток спорного российского газопровода в первой половине 2021 года, несмотря на санкции США, которые угрожают его завершению уже более года. Участок трубы может быть в значительной степени закончен уже в июне», — говорится в публикации.

По данным агентства, работы в Дании завершатся к концу мая. Затем начнется укладка труб в водах Германии, которая продлится до конца июня.

Ранее шведская газета Svenska Dagbladet сообщила, что избрание демократа Джозефа Байдена на президентских выборах в США рискует привести к эскалации газовой войны в Европе из-за «Северного потока — 2». По мнению журналистов, избранный президент Соединенных Штатов хочет, чтобы Европа закупала именно американский газ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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