Bloomberg узнал срок окончания строительства «Северного потока-2»

Оператор проекта Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» в июне. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Nord Stream 2 AG планирует завершить основные строительные работы на одной из двух веток спорного российского газопровода в первой половине 2021 года, несмотря на санкции США, которые угрожают его завершению уже более года. Участок трубы может быть в значительной степени закончен уже в июне», — говорится в публикации.
По данным агентства, работы в Дании завершатся к концу мая. Затем начнется укладка труб в водах Германии, которая продлится до конца июня.
Ранее шведская газета Svenska Dagbladet сообщила, что избрание демократа Джозефа Байдена на президентских выборах в США рискует привести к эскалации газовой войны в Европе из-за «Северного потока — 2». По мнению журналистов, избранный президент Соединенных Штатов хочет, чтобы Европа закупала именно американский газ.
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