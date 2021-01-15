Набиуллина раскрыла, что ждет рубль в будущем

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Клипарт. Сургут, рубль, монета, экономика, курс валют, курс рубля
Цифровой рубль появится в связи с развитием экономики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В связи с развитием экономики, в России появится цифровой рубль. Об этом рассказала на Гайдаровском форуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«В рамках цифровизации идет разговор о цифровом рубле. Не может быть цифровая экономикой с системой прошлого века», — сказала Набиуллина. Она подчеркнула, что в этом направлении планируется двигаться дальше.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что тестирование цифровой национальной валюты может начаться уже к концу текущего года, передает «Федеральное агентство новостей». В случае развития цифрового рубля в России может исчезнуть банковский сектор, предупредил экономист, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко. Он отметил, что эта разработка вполне сможет пользоваться успехом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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