Набиуллина раскрыла, что ждет рубль в будущем

В связи с развитием экономики, в России появится цифровой рубль. Об этом рассказала на Гайдаровском форуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«В рамках цифровизации идет разговор о цифровом рубле. Не может быть цифровая экономикой с системой прошлого века», — сказала Набиуллина. Она подчеркнула, что в этом направлении планируется двигаться дальше.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что тестирование цифровой национальной валюты может начаться уже к концу текущего года, передает «
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