Новый глава Екатеринбурга сломал традицию экс-мэра Высокинского

Алексей Орлов (справа) начинает менять информационную политику мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение ограничить присутствие журналистов на его рейдах по городу, нарушив таким образом традицию экс-мэра Александра Высокинского. Как сообщил источник URA.RU в городском департаменте информполитики, перед визитом в Железнодорожный район 15 января Орлов поручил пиарщикам «серого дома» пригласить на мероприятие только государственные СМИ.

«Было дано поручение, что на мероприятие допускаются только государственные средства массовой информации. Поэтому оно широко не анонсировалось», — поделился инсайдер, не объяснив, с чем связано такое распоряжение. По информации URA.RU, в организованном пресс-службой мэрии объезде участвовали представители ТАСС, ОТВ, «Российской газеты», «Областной газеты» и «Уральского рабочего».

В Железоводорожном районе Орлов проверил, как устраняются последствия коммунальной аварии на ул. Пехотинцев, и посетил больницу РЖД на ул. Гражданская. Начальник городского департамента информполитики Алексей Редин опроверг наличие особого распоряжения об ограничении присутствия СМИ, а также отметил, что приезд Орлова в Железнодорожный район нельзя назвать рейдом. Сам Алексей Орлов к моменту публикации не ответил на вопрос корреспондента.

Он исполняет обязанности главы города с 22 декабря. Орлов сменил на этом посту Александра Высокинского, который перешел в областное правительство. Единственное ограничение для СМИ, которое действовало во время открытых рейдов Высокинского по городу (проводившихся раз в несколько месяцев), — количество мест в специальном автобусе для прессы.