Кудрин раскрыл, когда мировая экономика откажется от доллара

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5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017. Москва, кудрин алексей, портрет
Алексей Кудрин считает, что китайская валюта еще не скоро вытеснит доллар Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Американский доллар еще 30-40 лет будет использоваться в качестве основной резервной валюты. Такой прогноз дал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Несмотря на то, что экономика Китая уже стала крупнейшей в мире и производит больше товаров, чем США, она все равно считается «неопределенной величиной», отметил Кудрин. «Китайская валюта не станет мировой резервной валютой, потому что Китай пока не обеспечивает свободу движения капитала», — цитирует главу Счетной палаты РФ РИА «Новости».

Кудрин предположил, что напряженность как в мире в целом, так и в США сохранится еще 30 лет. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты только начинают осознавать себя в новом мире, в котором они уже не первые.

Ранее избранный президент США Джо Байден заявил, что в стране усилилось экономическое неравенство среди населения. Он подчеркнул, что 18 млн американцев живут на пособия по безработице, а богатейшие люди государства увеличили свой капитал на 1,5 трлн долларов. Тем временем в докладе Всемирного банка говорится, что рост экономики Китая в 2021 году ожидается на уровне 7,9%, США — 3,5%, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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