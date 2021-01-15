Кудрин раскрыл, когда мировая экономика откажется от доллара

Американский доллар еще 30-40 лет будет использоваться в качестве основной резервной валюты. Такой прогноз дал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Несмотря на то, что экономика Китая уже стала крупнейшей в мире и производит больше товаров, чем США, она все равно считается «неопределенной величиной», отметил Кудрин. «Китайская валюта не станет мировой резервной валютой, потому что Китай пока не обеспечивает свободу движения капитала», — цитирует главу Счетной палаты РФ РИА «Новости».
Кудрин предположил, что напряженность как в мире в целом, так и в США сохранится еще 30 лет. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты только начинают осознавать себя в новом мире, в котором они уже не первые.
Ранее избранный президент США Джо Байден заявил, что в стране усилилось экономическое неравенство среди населения. Он подчеркнул, что 18 млн американцев живут на пособия по безработице, а богатейшие люди государства увеличили свой капитал на 1,5 трлн долларов. Тем временем в докладе Всемирного банка говорится, что рост экономики Китая в 2021 году ожидается на уровне 7,9%, США — 3,5%, передает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в