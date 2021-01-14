Количество банкротств в России за 2020 год выросло на 72,6% Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Центробанк РФ понизил курс евро до 89,6475 рубля (-13,56 копейки). Официальный курс доллара на 15 января установлен на уровне 73,7961 рубля (+26,97 копейки). Цена фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,58 доллара (-0,72%). Стоимость фьючерсов на нефть Brent снизилась на 1,03%, достигнув цены 55,48 доллара за баррель.

Ситуация в России

В 2020 году количество банкротств в России увеличилось на 72,6%. Число таких случаев за год достигло 119 049. Из них почти 95% сами инициировали свое банкротство.

Российский инвестиционный форум в Сочи в этом году не состоится. Источник, близкий к правительству РФ, сообщил, что никакой подготовительной работы не ведется. Заочно проводить мероприятие также не планируется.

В России с конца 2020 года выросли цены на бензин . В среднем топливо подорожало до 46,12 рубля за литр (на 21 копейку).

Российские банки в 2020 году столкнулись с избытком средств. Профицит ликвидности составил около 200 млрд рублей. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин.

Ситуация в мире

Избранный президент США Джо Байден заявил, что в стране усилилось экономическое неравенство среди населения. Он подчеркнул, что 18 млн американцев живут на пособия по безработице, а богатейшие люди страны увеличили свой капитал на 1,5 трлн долларов.

Баржа «Фортуна», которая будет вести укладку газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании встала на якорной стоянке порта Росток. До этого газопровод прокладывался на мелководье Германии.

Уроженец Украины Макс Левчин стал новым миллиардером по версии Forbes. Его состояние оценивается в 2,7 млрд долларов .

Прогнозы и мнения экспертов

Аналитики агентства Content-Review считают, что мобильная связь в России может подорожать на 15%. Они связывают рост цен на тарифы мобильных операторов с пандемией коронавируса. Цены могут вырасти для россиян, платящих за связь от 500 рублей.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил отменить налог на доходы от аренды жилья для россиян. Он считает, что это облегчит жизнь молодым семьям, студентам и малым предпринимателям.

Отчет Всемирного совета по золоту свидетельствует о том, что потребительский спрос на драгоценный металл в 2021 году останется на прежнем уровне. Это связано с восстановлением развивающихся рынков.

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин в беседе с URA.RU высказал мнение, что россиянам, родившимся после 1972 года, не стоит ждать большой пенсии из-за дефицита денег в Пенсионном фонде. Он считает, что пенсии будут такими низкими, что на них невозможно будет прожить.