В выходные Свердловскую область накроет метель и сильный снег

Пешеходам во время сильного снегопада на улице советуют обходить шаткие строения и дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Свердловской области предупредили о сильном снеге и метели, которые придут в регион 16 и 17 января. Рекомендации о соблюдении необходимых мер предосторожности были разосланы областным управлением МЧС России с помощью SMS-сообщений.

«По данным синоптиков, в выходные дни местами в Свердловской области ожидается сильный снег и метели. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России „101“ или единому номеру вызова экстренных служб „112“», — сообщает ведомство в своем пресс-релизе.

Спасатели уточняют, что из-за непогоды дороги региона могут покрыться наледью и на них образуются снежные заносы. Жителей просят не оставлять открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Пешеходам во время сильного снегопада на улице советуют обходить шаткие строения и дома и остерегаться конструкций и предметов, нависших на строениях.

Ранее ГИБДД обвинила мэрию Екатеринбурга в плохой уборке снега. В ведомстве уточнили, что половина аварий (в 13 из 22 ДТП) в новогодние каникулы произошли из-за некачественной очистки дорог.