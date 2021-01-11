Половина аварий в новогодние каникулы произошли из-за плохой уборки дорог Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники ГИБДД по Екатеринбургу с начала года выдали муниципальным подрядчикам 48 предписаний и составили пять протоколов об административном нарушении за плохую уборку улиц города. Об этом URA.RU сообщили в городском отделении пропаганды ГИБДД УМВД России.

В ведомстве уточнили, что половина аварий (в 13 из 22 ДТП) в новогодние каникулы произошли из-за плохой уборки дорог. «По выявленным факта нарушений представителям подрядных организаций (МБУ, находятся в ведении мэрии Екатеринбурга — прим. ред.), осуществляющих зимнее содержание, выданы предписания и установлены сроки устранения недостатков согласно действующему законодательству. Автоинспекторы за 10 дней января выдали 48 предписаний об устранении нарушений по уборке улиц, составлено пять протоколов об административных правонарушениях», — уточнили в ведомстве.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», утром 12 января на дорогах Екатеринбурга было шесть аварий и отмечено четыре опасных участка. Дорожная ситуация оценивалась в 6 баллов. На сайте мэрии сервис «Карта работы уборочной техники» не доступен. «Второй день приходится ехать по городу, словно на коньках. Машина на шипах, но они не помогают. Накат и колея после снегопада только усилились», — рассказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

В пресс-службе горадминистрации агентству сообщили, что 12 января в уборке города будет задействовано 287 рабочих и 181 единица дорожной техники. «Особое внимание дорожники уделяют прометанию улиц, посыпке их противогололедными материалами и удалению накатов. По поручению врио главы Екатеринбурга Алексея Орлова контроль работы коммунальных служб осуществляется муниципальными властями в ежедневном режиме», — уточнили там.

Ранее URA.RU сообщало, что после ухода с поста мэра Александра Высокинского центральные улицы Екатеринбурга стали хуже убирать от снега. При бывшем градоначальнике на машинах коммунальщиков появилась третья щетка, чтобы можно было лучше убирать тротуары.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU