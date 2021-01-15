В Тюменской области на дорогах стали в разы чаще гибнуть дети

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В прошлом году в ДТП в Тюменской области погибли 13 детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За год в Тюменской области почти в три раза выросла смертность детей на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. В 2020 году погибли 13 несовершеннолетних (пять из них из ХМАО), а годом ранее — пять.

«С участием детей произошло 364 ДТП. В них погибли 13 несовершеннолетних (в 2019-м — пять) в возрасте до 16 лет», — сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Девять детей ушли из жизни в результате ДТП, в которых они были пассажирами. Пятеро из них — жители ХМАО, трагедии с ними произошли на федеральных трассах. Еще трое несовершеннолетних в момент аварий были пешеходами, причем двое (в Тюмени и Заводоуковске) переходили дорогу в положенных местах. Есть среди погибших и велосипедист — подросток проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

«Профилактическая работа с детьми и взрослыми в 2020 году проводилась с учетом эпидемиологической обстановки. В первую очередь это индивидуальная профилактика, мероприятия у образовательных учреждений, онлайн уроки по ПДД. Особое внимание уделялось требованиям безопасности при перевозках групп детей», — сообщили в ГИБДД региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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