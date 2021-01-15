Тюмень и ЯНАО не смогли договориться по важному вопросу

Жители ЯНАО не смогут переехать в Тюмень по новой жилищной программе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жители ЯНАО не смогут переехать в Тюменскую область по новой окружной жилищной программе. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. При этом, все остальные регионы страны для переезда ямальцев открыты.

«Мера поддержки адресована жителям аварийного фонда. Полученные выплаты ямальцы могут направить на приобретение жилья во всех регионах России, кроме Тюменской области. В 2021 году в новое жилье переедет 152 семьи. Программа реализуется в рамках национального проекта „Жильё и городская среда“», — говорится в сообщении ведомства.

Прием документов на участие в программе уже начался. Размер социальной выплаты будет зависеть от состава семьи, положенных им квадратных метров жилплощади и норматива стоимости одного квадратного метра жилья по России. Сейчас это 49173 рубля. Также претенденты на участие в программе не должны иметь в собственности другого жилья на территории РФ и сделок по передаче жилья в собственность за последние пять лет. При переезде ямальцы должны сдать имеющуюся в ЯНАО квартиру государству.

Ранее агентство писало о том, что Тюменская область и ЯНАО не смогли договориться о переезде северян в Тюмень по новой жилищной программе на 2021 год. Из-за этого бюджеты обоих регионов рискуют потерять десятки миллионов рублей.