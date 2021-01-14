Жители города жалуются на плохую уборку улиц Екатеринбурга Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Водители Екатеринбурга встали в десятибалльные пробки из-за снегопада в городе. О сложной дорожной ситуации в уральской столице сообщает сервис «Яндекс.Карты».

По предварительным данным, проблемы образовались на центральных улицах и в районе железнодорожного вокзала и южного автовокзала. Затруднено движение автомобилей по улицам Малышева, Куйбышева, Ленина, Луначарского, Карла Либкнехта, Мамина-Сибиряка, Восточной, 8 Марта, Московской, Сакко и Ванцетти, Декабристов, Фурманова, Первомайской, Свердлова, Челюскинцев и проспекту Космонавтов. На дорогах зафиксировано не менее десяти аварий и семи опасных участков.

Жители города жалуются на плохую уборку улиц Екатеринбурга. На некоторых улицах снег с проезжей части специальная уборочная техника перекидывает на тротуары.

Фото: Наталья Полетавкина © URA.RU

Фото: Наталья Полетавкина © URA.RU

Фото: Наталья Полетавкина © URA.RU

Фото: Наталья Полетавкина © URA.RU