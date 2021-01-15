Россия вошла в пятерку стран-лидеров по количеству мигрантов

В 2020 году РФ вошла в число стран-лидеров по количеству мигрантов. Это следует из доклада Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).
«Россия в 2020 году оказалась на четвертом месте среди стран с самым большим числом мигрантов», — цитирует доклад ТАСС. В нашей стране их зарегистрировано 12 млн человек.
На первом месте находится США с 51 млн (18% от их общего количества в мире). Далее следуют Германия, Саудовская Аравия и Россия. Замыкает пятерку лидеров Великобритания с 9 млн.
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