15 января 2021

Россия вошла в пятерку стран-лидеров по количеству мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Сортировка. Екатеринбург, мигранты, таганский ряд, рынок, китайский рынок
В России зафиксировано 12 млн мигрантов в 2020 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2020 году РФ вошла в число стран-лидеров по количеству мигрантов. Это следует из доклада Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

«Россия в 2020 году оказалась на четвертом месте среди стран с самым большим числом мигрантов», — цитирует доклад ТАСС. В нашей стране их зарегистрировано 12 млн человек.

На первом месте находится США с 51 млн (18% от их общего количества в мире). Далее следуют Германия, Саудовская Аравия и Россия. Замыкает пятерку лидеров Великобритания с 9 млн.

Ранее «Царьград» писал о предложении Минэкономразвития РФ ввести дополнительные цензы для получения российского гражданства. К примеру, иностранец должен купить недвижимости на 30 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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