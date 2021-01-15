15 января 2021

Минцифры РФ предложило заменить водительские права QR-кодом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, гибдд, водительские права, проверка автомобиля, сотрудник дпс
Вместо пластиковой карточки автоправ инспектору можно будет предъявить телефон Фото: Илья Московец © URA.RU

Водительские права может заменить мобильное приложение с QR-кодом, такой эксперимент планирует провести Минцифры РФ в 2021 году. Об этом заявил замминистра Олег Качанов на Гайдаровском форуме.

«Мы проработали <…> приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах», — цитирует чиновника «Российская газета». Инспекторов ДПС снабдят сканерами.

В этом году эту технологию планируют внедрять в нескольких регионах России, но где именно, Качанов не уточнил. А до 1 декабря МВД РФ собирается начать распространять в Москве электронные паспорта, пишет RT. Это тоже будет делаться в рамках эксперимента.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...