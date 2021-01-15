Минцифры РФ предложило заменить водительские права QR-кодом

Водительские права может заменить мобильное приложение с QR-кодом, такой эксперимент планирует провести Минцифры РФ в 2021 году. Об этом заявил замминистра Олег Качанов на Гайдаровском форуме.
«Мы проработали <…> приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах», — цитирует чиновника «Российская газета». Инспекторов ДПС снабдят сканерами.
В этом году эту технологию планируют внедрять в нескольких регионах России, но где именно, Качанов не уточнил. А до 1 декабря МВД РФ собирается начать распространять в Москве электронные паспорта, пишет RT. Это тоже будет делаться в рамках эксперимента.
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