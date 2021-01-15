В Киеве сказали, какие реформы ждут Донбасс после «возвращения»

После возвращения Донбасса под контроль Киева там предполагается провести люстрацию, регион лишится особого статуса, а его жители — избирательных прав. Об этом говорится в законопроекте о переходном периоде для Донбасса, который опубликовало правительство Украины.
«В случае возвращения региона под свой контроль Киев обещает провести украинизацию и люстрацию. Грозит лишить жителей Донбасса избирательных прав, отказаться от всеобщей амнистии и особого статуса региона», — пишет газета «Известия», пересказывая содержимое документа.
В законопроекте говорится, продолжает издание, что всеобщей амнистии на Донбассе не будет, многие госслужащие будут лишены должностей и избирательных прав, правда это не коснется коммунальщиков, спасателей и врачей. Будет проведена украинизация в школах и снесены некоторые памятники. Ближайшие местные выборы будут разрешены только через два года после «деоккупации».
Законопроект является лишь имитацией законотворчества, поскольку наполнен тезисами из политических ток-шоу, считает замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько. «В Киеве изображают бурную деятельность. <…> Пока же мы видим только тезисы с украинских политических ток-шоу, облеченных в форму законопроекта», — говорит эксперт.
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