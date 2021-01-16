Венедиктов раскрыл, зачем Медведев написал статью про Байдена

Алексей Венедиктов считает, что статья Дмитрия Медведева обращена к властям США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Бывший премьер-министр РФ, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал статью «Америка 2.0. После выборов», чтобы дать сигнал властям страны о необходимости контроля за вооружением. Об этом рассказал журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«[Статья Медведева] — это сигнал американской администрации: „Ребят, давайте вернемся к контролю за вооружениями“», — приводит слова Венедиктова «Эхо Москвы». По его словам, Россия нуждается в контроле за вооружением, несмотря на успешное развитие военно-промышленного комплекса страны.

В статье Медведева говорится об ослаблении доллара после прихода к власти избранного президента США Джо Байдена. Российский политик уверен, что Байден изменит экономическую политику США. Также Медведев заявил, что в стране идет холодная гражданская война, передает телеканал 360. Замглавы Совбеза РФ уверен, что президент США Дональд Трамп столкнулся с информационным давлением, сообщает агентство Nation News.