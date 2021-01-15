15 января 2021

Медведев рассказал, что будет с долларом после прихода Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев подчеркнул, что Джо Байден будет стремиться быть не похожим на Дональда Трампа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После инаугурации избранного президента США Джо Байдена доллар может стать менее стабильным. Об этом рассказал зампредседателя Совбеза РФ, бывший премьер Дмитрий Медведев.

«[После инаугурации Байдена] волатильность доллара критически вырастет», — цитирует ТАСС Медведева. По его словам, это произойдет, если инвесторы усомнятся в надежности доллара.

Медведев предположил, что экономическая политика нового главы государства будет отличаться от той, которая сейчас ведется в стране. Политик подчеркнул, что Байден будет стремиться быть не похожим на президента США Дональда Трампа.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин высказал мнение, что в ближайшие десятилетия американская валюта не престанет лидировать на рынке, передает агентство Nation News. Байден попросил Конгресс США выделить 1,9 триллиона долларов на поддержку экономики страны, сообщает телеканал 360. Эксперты допустили, что китайский юань может стать новой мировой валютой вместо доллара. Однако вероятность этого мала, передает «Национальная служба новостей». Инаугурация Байдена состоится 20 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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