В соцсетях назвали индексацию пенсий в России несправедливой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В социальных сетях поразмышляли на тему получения пенсий свыше 30 тысяч рублей. Граждане перечислили условия, позволяющие, на их взгляд, иметь такие выплаты сейчас.

Ранее руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказал, что пенсионеры, которые до 2019 года получали 25 тысяч рублей в месяц, в новом году начали получать больше 30 тысяч рублей. По его словам, этому способствуют высокие зарплаты, официальных стаж и поздний выход на пенсию, позволяющий заработать прибавку, передает «Национальная служба новостей».

В соцсетях предложили раздать пенсию Валентины Матвиенко россиянам «ВКонтакте»

В Twitter считают, что высокую пенсию могут позволить себе только миллионеры Twitter

Также в соцсетях считают, что достойная пенсия доступна только депутатам и высокопоставленным чиновникам Twitter

Некоторые вовсе предположили, что выплаты в 30 тысяч рублей могут быть только на другой планете Twitter

Некоторые пользователи соцсетей сочли индексацию пенсий несправедливой по отношению к тем, кто имеет низкую зарплату. Также они считают, что 30 тысяч рублей будут получать так мало людей, что их можно перечислить по пальцам.

Пользователи усомнились в справедливости индексации пенсий Twitter

Кто-то захотел лично узнать, кому положена высокая пенсия Twitter