Александр Мясников отметил, что за год от ожирения умерло больше людей, чем от коронавируса Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пока мир борется с пандемией коронавируса, людей охватила эпидемия ожирения, которая незаметна, но намного опаснее COVID-19. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«За год наравне с 1,5 миллиона жертв COVID-19 умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением — более 20 миллионов человек», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что почти 40% населения планеты страдают от лишнего веса, который может привести к инфаркту, диабету, инсульту и онкологическим заболеваниям.

По словам Мясникова, одним из определяющих факторов для набора веса являются привычки родителей. Он объяснил, что если мать ребенка курила во время беременности или один из родителей страдает от лишнего веса, то человек будет предрасположен к ожирению в течение всей жизни. Телеведущий отметил, что согласно последним исследования, причиной развития ожирения может быть вирусная инфекция.

Ранее футуролог и консультант японского правительства Мориносукэ Кавагути заявила, что пандемия COVID-19 вскрыла проблемы плохой медицины и ожирения человечества. А в Госдуме предложили направлять средства, поступающие от налогов, которые платят заведения фастфуда, на профилактику и лечение ожирения, пишет «Национальная служба новостей». Тем временем, американские ученые разработали вакцину против ожирения. В ней содержится экспериментальное антитело, способное корректировать пищевое поведение и бороться с проблемами обмена веществ, передает «Пятый канал».