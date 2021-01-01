01 января 2021

Футуролог предрек миру новые эпидемии

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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , карантин, covid-19, пандемия коронавируса, красная зона, внимание зона карантина
Эпидемии — часть эволюции людей, они будут появляться и в будущем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Нынешний вирус — не последний в истории человечества. Люди несерьезно относятся к коронавирусу, хотя все еще может повториться, считает футуролог и консультант японского правительства Мориносукэ Кавагути.

«Они несерьезно относятся к проблеме совсем, не меняют образ жизни. Люди хотят лишь обвинять других, никто не воспринимает серьезно вопрос о том, как улучшить свое здоровье», — объяснил Кавагути РИА «Новости». Футуролог считает, что пандемия вскрыла проблемы плохой медицины и ожирения человечества.

Кавагути убежден, что ситуация может повториться. Нынешняя эпидемия не первая и, скорее всего, не в последняя, объяснил футуролог.

1 января в России количество умерших от коронавируса приблизилось к 60 тысячам. При этом ученые заявляют, что нашли признаки влияния вируса на мозг, пишет деловое издание «Взгляд». Лежачими больными рискуют стать даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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