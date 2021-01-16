Венедиктов рассказал, что будет с Навальным после возращения в РФ

Окончательное решение по судьбе Навального будет приниматься в Кремле, отметил Венедиктов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогера Алексея Навального не будут задерживать в аэропорту «Внуково» после возвращения в Россию. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил Алексей Венедиктов.

«Давайте я спрогнозирую, но сразу скажу, что я не знаю. Что все будет нормально, имея в виду, что Алексей прилетит и поедет домой. Я прогнозирую. Прилетит в Москву во Внуково и поедет домой», — сказал Венедиктов. Окончательное решение по судьбе Навального будет приниматься в Кремле.

Блогер Алексей Навальный, находящийся в Германии заявил, что вернется в Россию 17 января, пишет RT. Член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков и политолог Марат Баширов не исключил, что жена блогера Юлия может занять место своего мужа, если его арестуют после прибытия в Россию.