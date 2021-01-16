16 января 2021

Иммунолог нашел причину, почему женщины чаще болеют коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, палата, медик, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Официальной статистики по гендерному распределению в России не существует, уточнил врач Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Женщины чаще проверяются на коронавиурсную инфекцию, поэтому процент заболевших среди них может быть выше, чем среди мужчин. Такое мнение журналистам выразил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Ранее глава Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев заявил, что среди заболевших в России преобладают женщины (57%). На долю мужчин, по его словам, приходится 43% от числа всех заболевших. По мнению Крючкова, это не зависит от гендерной особенности. Дело в том, что женщины чаще обследуются, поэтому в процентном отношении по заболеваемости COVID-19 превосходят мужчин. Также, как отметил иммунолог, предоставленная Кутыревым статистика минимальна и поверхностна.

«Официальной статистики по гендерному распределению в России не существует. Может быть, у Роспотребнадзора есть, но, кроме этого заявления, ничего нет. Думаю, разница все же небольшая. Она может быть связана с тем, что женщины, например, охотнее обследуются. Например, если в семье у женщины кто-то заболевает, она обязательно проходит обследование, то есть с большей вероятностью идет делать тест при наличии подозрений, в отличие от мужчины», — цитирует Крючкова «ФАН». Кроме того, на показатели может влиять один из факторов заболеваемости — коронавирус, как правило, регистрируют не у молодежи и детей, а у старшего поколения.

Ранее врач Андрей Кондрахин заявил, что самой защищенной от коронавируса категорией россиян являются женщины от 20 до 40 лет. По его словам, в качестве дополнительной защиты от тяжелой формы инфекций у женщин в этот период вырабатываются гормоны эстрогены, которые препятствуют загущению крови и поддерживают эластичность сосудов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...