Иммунолог нашел причину, почему женщины чаще болеют коронавирусом

Официальной статистики по гендерному распределению в России не существует, уточнил врач Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Женщины чаще проверяются на коронавиурсную инфекцию, поэтому процент заболевших среди них может быть выше, чем среди мужчин. Такое мнение журналистам выразил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Ранее глава Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев заявил, что среди заболевших в России преобладают женщины (57%). На долю мужчин, по его словам, приходится 43% от числа всех заболевших. По мнению Крючкова, это не зависит от гендерной особенности. Дело в том, что женщины чаще обследуются, поэтому в процентном отношении по заболеваемости COVID-19 превосходят мужчин. Также, как отметил иммунолог, предоставленная Кутыревым статистика минимальна и поверхностна.

«Официальной статистики по гендерному распределению в России не существует. Может быть, у Роспотребнадзора есть, но, кроме этого заявления, ничего нет. Думаю, разница все же небольшая. Она может быть связана с тем, что женщины, например, охотнее обследуются. Например, если в семье у женщины кто-то заболевает, она обязательно проходит обследование, то есть с большей вероятностью идет делать тест при наличии подозрений, в отличие от мужчины», — цитирует Крючкова « ФАН ». Кроме того, на показатели может влиять один из факторов заболеваемости — коронавирус, как правило, регистрируют не у молодежи и детей, а у старшего поколения.

Ранее врач Андрей Кондрахин заявил, что самой защищенной от коронавируса категорией россиян являются женщины от 20 до 40 лет. По его словам, в качестве дополнительной защиты от тяжелой формы инфекций у женщин в этот период вырабатываются гормоны эстрогены, которые препятствуют загущению крови и поддерживают эластичность сосудов.