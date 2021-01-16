Депутат от КПРФ Николай Бондаренко приехал в Тюмень и, стоя на сугробе, рассказал толпе своих сторонников, как заставить власть прислушиваться к народу. Видео с места собрания «ВКонтакте» выложил тюменский штаб КПРФ.
«Власть заставить может только улица. Если на улицы вашего города завтра выйдет 10 тысяч человек с этим требованием, я вам руки даю на отсечение, этот вопрос завтра в думе у нас будет подниматься», — объяснил Бондаренко, отвечая на вопрос своих тюменских поклонников.
Прямо на улице депутат отвечал на волнующие тюменцев вопросы и договаривался о том, как он будет действовать дальше. Среди них такие, как честность подсчета голосов на выборах, вбросы голосов, отстранение наблюдателей, дистанционном образовании и так далее. В ходе обсуждения жители Тюмени даже попросили Бондаренко перебраться в их город.
Ранее этот же депутат подрался с коллегами в Саратовской областной думе. Он облил водой двух человек. В результате пришлось проводить внутреннюю проверку, напоминает RT. Также благодаря видео Бондаренко в августе 2020 другого депутата оштрафовали за мат на 800 тысяч рублей, пишет телеканал 360.
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