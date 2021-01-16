Умер посол России в ОАЭ

Посол скончался в возрасте 67 лет
Посол РФ в ОАЭ Сергей Кузнецов скончался на 68 году жизни. Об этом сообщили в дипмиссии.
«Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ Сергея Кузнецова», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в Twitter. Других подробностей об его смерти пока что нет.
Кузнецов был назначен на пост посла в Объединенных Арабских Эмиратах в июне прошлого года. Ранее он возглавлял посольство РФ в Джибути и Сомали.
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