16 января 2021

Умер посол России в ОАЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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Посол скончался в возрасте 67 лет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Посол РФ в ОАЭ Сергей Кузнецов скончался на 68 году жизни. Об этом сообщили в дипмиссии.

«Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ Сергея Кузнецова», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в Twitter. Других подробностей об его смерти пока что нет.

Кузнецов был назначен на пост посла в Объединенных Арабских Эмиратах в июне прошлого года. Ранее он возглавлял посольство РФ в Джибути и Сомали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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