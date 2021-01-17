Заражение коронавирусом может привести к ухудшению сна, проблемам с сосудами и судорогам. Причем осложнения часто возникают и после выздоровления. Такую информацию сообщила кандидат медицинских наук, невролог Неонила Фомина-Чертоусова.
«Даже такое понятие появилось: ковидассоциируемые инсульты. Так как при инфицировании коронавирусом шанс получить инсульт больше — примерно на 6%», — приводит ее слова «Российская газета». Врач отметила, что инсульт может произойти через несколько недель после заражения COVID-19.
Список осложнений после COVID-19:
- ухудшение сна
- поражение мышц
- у людей с хронической сосудистой недостаточностью мозга может быстрее развиться деменция
- хронические сосудистые нарушения
- сонливость
- апатия
- судороги
- утрата сознания
- заболевания спинного мозга
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онемение кистей рук и стоп ног
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боли в конечностях
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у пожилых людей из-за коронавируса обостряется болезнь Альцгеймера
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в будущем возможно развитие болезни Паркинсона
Невролог рассказала, что влияние вируса на развитие тяжелых заболеваний головного мозга пока не изучено. Она посоветовала россиянам следить за здоровьем и соблюдать противоэпидемические правила.
Ранее другой специалист сообщил, что повторное заражение коронавирусной инфекцией возможно даже при большом содержании антител в организме после выздоровления. С 19 января в России начинается вакцинация от коронавируса, напоминает RT. Вакцинацию прошли уже 140 тысяч жителей Москвы.
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