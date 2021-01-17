У пожилых людей из-за коронавируса обостряется болезнь Альцгеймера и Паркинсона Фото: Илья Московец © URA.RU

Заражение коронавирусом может привести к ухудшению сна, проблемам с сосудами и судорогам. Причем осложнения часто возникают и после выздоровления. Такую информацию сообщила кандидат медицинских наук, невролог Неонила Фомина-Чертоусова.

«Даже такое понятие появилось: ковидассоциируемые инсульты. Так как при инфицировании коронавирусом шанс получить инсульт больше — примерно на 6%», — приводит ее слова «Российская газета». Врач отметила, что инсульт может произойти через несколько недель после заражения COVID-19.

Список осложнений после COVID-19:

ухудшение сна

поражение мышц

у людей с хронической сосудистой недостаточностью мозга может быстрее развиться деменция

хронические сосудистые нарушения

сонливость

апатия

судороги

утрата сознания

заболевания спинного мозга

онемение кистей рук и стоп ног

боли в конечностях

у пожилых людей из-за коронавируса обостряется болезнь Альцгеймера

в будущем возможно развитие болезни Паркинсона

Невролог рассказала, что влияние вируса на развитие тяжелых заболеваний головного мозга пока не изучено. Она посоветовала россиянам следить за здоровьем и соблюдать противоэпидемические правила.

Ранее другой специалист сообщил, что повторное заражение коронавирусной инфекцией возможно даже при большом содержании антител в организме после выздоровления. С 19 января в России начинается вакцинация от коронавируса, напоминает RT. Вакцинацию прошли уже 140 тысяч жителей Москвы.