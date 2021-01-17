Коронавирус приводит к инсультам, деменции и поражению мышц. Полный список осложнений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Госпитальная база по лечению коронавирусной инфекции. Магнитогорск, прием у врача, обследование, больница, измерение давления, прием у специалиста, коронавирус, пульсометр, пульсоксиметр
У пожилых людей из-за коронавируса обостряется болезнь Альцгеймера и Паркинсона Фото: Илья Московец © URA.RU

Заражение коронавирусом может привести к ухудшению сна, проблемам с сосудами и судорогам. Причем осложнения часто возникают и после выздоровления. Такую информацию сообщила кандидат медицинских наук, невролог Неонила Фомина-Чертоусова.

«Даже такое понятие появилось: ковидассоциируемые инсульты. Так как при инфицировании коронавирусом шанс получить инсульт больше — примерно на 6%», — приводит ее слова «Российская газета». Врач отметила, что инсульт может произойти через несколько недель после заражения COVID-19.

Список осложнений после COVID-19:

  • ухудшение сна
  • поражение мышц
  • у людей с хронической сосудистой недостаточностью мозга может быстрее развиться деменция
  • хронические сосудистые нарушения
  • сонливость
  • апатия
  • судороги
  • утрата сознания
  • заболевания спинного мозга

  • онемение кистей рук и стоп ног

  • боли в конечностях

  • у пожилых людей из-за коронавируса обостряется болезнь Альцгеймера

  • в будущем возможно развитие болезни Паркинсона

Невролог рассказала, что влияние вируса на развитие тяжелых заболеваний головного мозга пока не изучено. Она посоветовала россиянам следить за здоровьем и соблюдать противоэпидемические правила.

Ранее другой специалист сообщил, что повторное заражение коронавирусной инфекцией возможно даже при большом содержании антител в организме после выздоровления. С 19 января в России начинается вакцинация от коронавируса, напоминает RT. Вакцинацию прошли уже 140 тысяч жителей Москвы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...