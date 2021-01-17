Насте Ивлеевой удалось снизить вес за несколько лет жизни в Москве Фото: Instagram @_agentgirl_

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева показала подписчикам архивные фото. На кадрах еще неизвестная брюнетка Ивлеева отмечает день рождения и веселится с подругами. Снимки телеведущая выложила в Instagram.

«Пока я тут приболела, решила почистить фотопленку и наткнулась на архивные фотки. На первой фотке я праздную свои 21 (талия вышла из чата). Остальные, где у меня черные волосы, наливные ляхи и пухлые щеки, это я только переехала в Мск, 2015 год», — написала Ивлеева в Instagram.

На первой фотографии блогер стоит на фоне шариков, символизирующих ее 21-летие. На следующих фото весело проводит время в компании подруг. Снимки говорят о том, что в последующие годы Ивлеевой удалось значительно снизить вес.

Ранее Ивлеева рассказала подписчикам, как похудела на пять килограммов, а потом вновь набрала их во время съемок последнего сезона шоу «Орел и решка». Этот факт она с юмором назвала самым сложным моментом в своей жизни.