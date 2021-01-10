Ивлеева рассказала о самом сложном моменте своей жизни

Настя Ивлеева набрала пять килограммов за время съемок последних выпусков «Орла и решки» Фото: Instagram @_agentgirl_

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева набрала пять килограммов за все время съемок последних выпусков шоу «Орел и Решка». Это она назвала самым тяжелым моментом в жизни.

Подписчик в Instagram попросил Ивлееву рассказать о самом непростом случае из ее жизни. «Скинуть на карантине почти пять кг, а за время „Решки“ снова их набрать», — ответила блогер в сторис. По словам Ивлеевой, ей до сих пор не удалось избавиться от набранного веса.

Заявив о лишних килограммах, телеведущая дала подписчикам совет, как не комплексовать из-за физических недостатков. «Чтобы перестать стесняться, нужно работать над собой. Достоинства подчеркивать, а над недостатками работать или научиться маскировать. Но лучше — работать», — написала Ивлеева.

Ранее Ивлеева показала архивное фото со съемок «Орла и решки». На кадре трехлетней давности телеведущая сидит в аэропорту и гримасничает на камеру.