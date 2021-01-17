В Тюменской области продлен ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Как сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией, действовать они будут до 28 февраля включительно. Полный список правил поведения для граждан и организаций приводится в постановлении регионального правительства №120-п.
Запрещено:
- Гражданам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями — нарушать режим самоизоляции;
- несовершеннолетним — находиться на территориях торгово-развлекательных центров без сопровождения взрослых;
- банным комплексам и саунам — принимать посетителей с 23:00 до 6:00;
- предприятиям общепита — работать с 23:00 до 6:00 (за исключением доставки);
- гражданам без масок — находиться в общественных местах;
- исполнительным органам власти — осуществлять личный прием граждан;
- размещать граждан в пансионатах, домах отдыха и профилакториях;
- проводить массовые мероприятия в помещениях государственных и муниципальных организаций (с рядом исключений);
- обучающимся и спортсменам — выезжать за пределы региона (с рядом исключений);
- работать ночным клубам;
- курить кальяны в заведениях;
- регистрировать браки с количеством присутствующих более 10 человек.
Разрешено:
- Очное обучение для всех школьников;
- выезд юниоров, молодежи и взрослых спортсменов (а также сопровождающих), входящих в составы сборных команд Тюменской области и России;
- выезд спортсменов старших и средних возрастных групп для участия в официальных отборочных соревнованиях на первенства мира и Европы, а также в Европейском юношеском Олимпийском фестивале;
- проведение богослужений.
По состоянию на 17 января, в Тюменской области коронавирусом были больны 1 580 человек, еще 9 994 находились под наблюдением врачей. 16 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. За время пандемии в регионе скончалось 229 человек, заразившихся коронавирусом.
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