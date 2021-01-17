17 января 2021
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Что запрещено и что разрешено тюменцам во время пандемии. Новый список

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Зимние виды города. Тюмень, снег, зима, мост влюбленных, река тура, зимний город
Ограничения, связанные с пандемией, в Тюменской области продлены до 28 февраля Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области продлен ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Как сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией, действовать они будут до 28 февраля включительно. Полный список правил поведения для граждан и организаций приводится в постановлении регионального правительства №120-п.

Запрещено:

  • Гражданам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями — нарушать режим самоизоляции;
  • несовершеннолетним — находиться на территориях торгово-развлекательных центров без сопровождения взрослых;
  • банным комплексам и саунам — принимать посетителей с 23:00 до 6:00;
  • предприятиям общепита работать с 23:00 до 6:00 (за исключением доставки);
  • гражданам без масок — находиться в общественных местах;
  • исполнительным органам власти — осуществлять личный прием граждан;
  • размещать граждан в пансионатах, домах отдыха и профилакториях;
  • проводить массовые мероприятия в помещениях государственных и муниципальных организаций (с рядом исключений);
  • обучающимся и спортсменам — выезжать за пределы региона (с рядом исключений);
  • работать ночным клубам;
  • курить кальяны в заведениях;
  • регистрировать браки с количеством присутствующих более 10 человек.

Разрешено:

  • Очное обучение для всех школьников;
  • выезд юниоров, молодежи и взрослых спортсменов (а также сопровождающих), входящих в составы сборных команд Тюменской области и России;
  • выезд спортсменов старших и средних возрастных групп для участия в официальных отборочных соревнованиях на первенства мира и Европы, а также в Европейском юношеском Олимпийском фестивале;
  • проведение богослужений.

По состоянию на 17 января, в Тюменской области коронавирусом были больны 1 580 человек, еще 9 994 находились под наблюдением врачей. 16 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. За время пандемии в регионе скончалось 229 человек, заразившихся коронавирусом.

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