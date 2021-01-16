Премию Николаю Табашникову вручила Ирина Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина Текслер 17 января приняли участие в церемонии «Светлое прошлое». Мероприятие, которое является одним из официальных брендов региона, прошло в театре драмы при полупустом зале, передает корреспондент URA.RU. Такая рассадка вызвана пандемией коронавируса. По традиции, церемонию вели инициатор премии, знаменитый бард Олег Митяев и его жена Марина Есипенко.

«Это уникальный проект, который собирает всех людей, кто родился, вырос или имеет любую другую связь с нашим регионом», — заявил Текслер, поздравив всех с 87-летием области. Как отметил губернатор, обращаясь к Митяеву, организаторы премии дают надежду детям, что «когда-нибудь и их заслуги отметят». Церемония приурочена к дню рождения области и является одним из официальных брендов региона.

Диплом и статуэтка кентавра работы всемирно известного скульптора Эрнста Неизвестного вручаются знаменитым челябинцам, живущим сейчас за пределами области. В этом году лауреатами премии стали двукратный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Богдан, генерал МВД в отставке Олег Нациевский, тележурналист Николай Табашников, ученые Андрей Головнев и Марина Рыльникова, вице-мэр Ялты Ирина Романец. Все они в разное время жили и работали в Челябинске. Лауреатом премии решено сделать знаменитого путешественника Федора Конюхова. Он много сделал для развития парусного спорта в регионе, за что был удостоен звания «Почетный житель Миасса». На церемонию Конюхов не смог приехать.

Премию НиколаюТабашникову вручала Ирина Текслер. Она отметила, что в Челябинске до сих пор помнят его отца, известного педагога и медиадизайнера Игоря Табашникова. «Олег, Марина, спасибо за доверие. Встретиться и познакомиться с лауреатами дорогого стоит», — сказала Ирина Текслер, обращаясь к Олегу Митяеву и Марине Есипенко.

Алексей Текслер поздравил всех с днем рождения Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ведущие церемонии Олег Митяев и Марина Есипенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Олег Нациевский создавал первый в Челябинске юридический институт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сергей Богдан начинал тренироваться в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU