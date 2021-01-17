Врач раскрыл фактор, на 250% повышающий риск подхватить инфекцию

Хороший сон и крепкий иммунитет — два основных фактора против любой болезни Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Недостаток сна ведет к ухудшению иммунитета, а значит, шанс подхватить любую инфекцию сильно возрастает. Об этом заявил руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.

«При сокращении сна иммунитет резко падает. Вероятность подхватить вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет 250%. Сон очень важен, он обеспечивает наш иммунитет», — пояснил Калинкин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист отмечает, что здоровый сон должен длиться не меньше семи часов. Основные причины бессонницы, по его мнению, — стресс, использование искусственного освещения и употребление кофеиносодержащих продуктов.

Проблемы со сном могут начаться и после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом рассказала невролог Неонила Фомина-Чертоусова. Ее слова приводит телеканал 360.

Вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев высказал мнение, что зимой количество заразившихся коронавиусом значительно вырастет. Это связано с морозами, во время которых люди меньше бывают на улице и больше — в помещениях, где риск заразиться коронавирусом выше.