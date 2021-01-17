Экс-главный инфекционист Москвы: морозы помогают передаче COVID

В морозы люди чаще ездят в общественном транспорте и находятся в помещениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во время морозов люди чаще находятся в помещениях, поэтому риск заражения коронавирусом становится выше. Об этом в разговоре с URA.RU предупредил вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

В ближайшие дни синоптики обещают аномальные морозы в столице России, а также в нескольких уральских регионах. Малышев обратил внимание, что в непогоду люди больше проводят времени в помещениях. «Во время морозов большинство людей сидят в тепле: дома, на работе, в транспорте. Собираются более скученно. Смотрите, в Москве сейчас на улицах пусто. В помещениях и происходит заражение. На улицах заражение, как правило, не происходит», — подчеркнул Малышев. Поэтому вирусолог ожидает роста заболеваемости COVID-19 ближе к весне.

Иммунолог, доктор медицинских наук Валерий Черешнев не стал утверждать, что очередная вспышка коронавируса будет из-за морозов. Но предупредил об опасности традиционных инфекционных заболеваний. «Морозы схлынут, будут ветры, будет влажная погода. [Погода] как раз для простуды. Неслучайно в это время начинается вспышка гриппа. Как раз февраль—март, потом к апрелю [заболеваемость] снижается», — сказал Черешнев URA.RU.

На этой неделе в России снизилось число активных случаев коронавируса, то есть пациентов, которые проходят лечение. Как уточняют argumenti.ru, это произошло впервые с лета.